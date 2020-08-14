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Aşevi kronik rahatsızlığı olanlara özel menü çıkarmaya başladı

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Aşevi ilçedeki ihtiyaç sahibi olan ve aynı zamanda diyabet, tansiyon gibi rahatsızlıkları olan hastalara yönelik özel menü uygulaması başlattı.


Emirdağ Belediyesi Aşevi “Evde Bakım Hizmetleri” kapsamında her gün ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye dağıtılan yemeklere Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun talimatı ile sabah kahvaltısı da dahil edildi.


Yemek ulaştırılan ihtiyaç sahiplerinden gelen talepler üzerine ve yine Başkan Koyuncun'nun talimatları ile diyabet, tansiyon gibi hastalıkları bulunanlara özel menü uygulamasına geçildi. Şevinde çıkarılan yemeklerin bazıları önceden belirlenen ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere yönelik hazırlanıyor.


Öte yandan, Hayırseverlerin katkıları ile hazırlanan yemekler belediye personelleri tarafından yüzlerce kişiye ulaştırılıyor.

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