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Aşırı kar ve buzlanma nedeniyle iki tırın makas attığı yol trafiğe kapandı

Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı şiddetini arttıran kar yağışı sonrası Bolvadin-Emirdağ yolunun 20.

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı şiddetini arttıran kar yağışı sonrası Bolvadin-Emirdağ yolunun 20. kilometresi Kapaklı mevkiinde iki tırın makas atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı.


Yoğun kar yağışı ve tipinin devam ettiği bölgede 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; Bolvadin-Emirdağ yolunun 20. kilometresi Kapaklı mevkiinde aşırı kar ve buzlanma nedeniyle iki tırın makas atması sonucu yolun tamamen trafiğe kapandığı bildirilirken Jandarma Trafik ekiplerinin yolda sıkı güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

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