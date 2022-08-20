İhlas Haber Ajansı

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Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.


Yalova-Antalya seferini yapan 16 BLT 67 plakalı yolcu otobüsü Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Yaralıların büyün çoğunluğunun Burdur'da ki askeri birliği teslim olmak için giden asker adayları olduğu belirtildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde ki çalışmaları devam ediyor.

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