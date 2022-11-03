Askerden izinli olarak geldi, babasını hastaneye götürürken kazada can verdi

Afyonkarahisar'da bir otomobilin inşaat halindeki bir köprüden düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden askerden izin olarak gelen Deniz Çeviktekin ile diğer 2 kişi toprağa verildi. Çevikten'in babasını hastaneye götürdükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen feci kazada 4 kişi yaşamın yitirmişti. Kazada hayatını kaybeden Hasan Çeviktekin'in cenazesi, Dinar ilçesi Tatarlı beldesindeki annesinin evine getirilerek toprağa verildi.

Yaşamını yitiren ve İskenderun Merkez Komutanlığında asker olduğu öğrenilen Deniz Çeviktekin için de Şuhut ilçesi Bademli köyünde askeri tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve askeri erkan katıldı. Törenin ardından kılınan cenaze namazının ardından Çeviktekin'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Deniz Çeviktekin'in askerden izne geldiği ve babası Emin Çeviktekin'i hastaneye götürdükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Emin Çeviktekin ve muhtar Hüseyin Atasoy'un cenazeleri de kılınan namazın ardından Dinar ilçesi Doğanlı köyü mezarlığına defnedildi.

Kaza, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu Halımoru köyü yakınlarında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Atasoy idaresindeki 20 FT 500 plakalı otomobil yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler taklalar attığı için adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından Hüseyin Atasoy, baba Emin Çeviktekin ile oğulları Deniz Çeviktekin ve Hasan Çeviktekin'in cansız bedenleri çıkarıldı.