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Ata spor okçuluğun yaşatılması için 2 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Afyon Şehir İstasyonu sahası içinde ata sporu okçuluğun yaşatılacağı binanın restorasyonu için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 2 milyon liralık ödenek gönderileceği belirtildi.

Afyon Şehir İstasyonu sahası içinde ata sporu okçuluğun yaşatılacağı binanın restorasyonu için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 2 milyon liralık ödenek gönderileceği belirtildi.


Gençlik Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun, Afyonkarahisar'a geçtiğimiz hafta sonu yaptığı ziyaretin ardından planlanan yatırımların tamamlanması için bakanlık harekete geçti. Bakanlığın belediye meclis kararı ile kiralanan Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne ait tarihi binanın restorasyonunun yapılarak ata sporu okçuluğun yaşatılması için 2 milyon TL'lik kaynak aktaracağı öğrenildi.

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