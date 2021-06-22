Ata tohumu ile ekilen patlıcan tarlaları sular altında kaldı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Güre köyünde ata tohumu ile ekilen patlıcan tarlaları aşığı yağış sonrası yaşanan sel baskınında sular altında kaldı.

Kent genelinde yaklaşık iki haftadan bu yana devam eden kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aşırı yağış yaşanan bölgelerden Hocalar ilçesine bağlı Göre köyü de olumsuz hava koşullarından nasibini aldı. Bölgede yaşanan yağış sonrası sel baskınları nedeniyle ata tohumu ile ekilen 8 patlıcan tarlası sular altında kaldı. Bölgede çiftçilere ekonomik zararlarının olduğunu kaydederken, tarlalarındaki suları su motorları ile çekmeye başladı.