Atadan kalma tohumlarla üretilen sebze fideleri halka dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından jeotermal serada atadan kalma tohumlardan yetiştirilen sebze fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan stantlarda atadan kalma tohumlardan elde edilen patlıcan, biber ve domates fidelerinin dağıtımı gerçekleştirilirken pandemi nedeniyle zabıta ekipleri tarafından vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını koruyarak sıra ile fidelerini aldılar. Vatandaşların bahçelerinde üremesi için fidelerin dağıtıldığını ifade eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Belediyemizin serasında üretmeye başladığımız ata tohumlarını geçen yıl tohum olarak yetiştirmeye başladık. Bugün itibariyle bu tohumlar hayat buldu ve binlerce fidan haline geldi. Bugün Sandıklı Belediyesi olarak Sandıklı'ya özgü Karacaören domatesi, üç burun biberini ve Güre patlıcanının ata tohumlarından yetiştirmiş olduğumuz yaklaşık 70 bin fidanı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz” dedi.

“Gelecek nesillere aktarılacak tohumları üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Fidelerin üretilerek çoğaltılmasını amaçladıklarını kaydeden Başkan Çöl, “Bizim için hayati derecede önem taşıyan bir projemiz ve çalışmamız. Gelecek nesillere aktarılacak olan fideleri üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız bunların daha çok çoğaltılarak devam etmesi. Arkadaşlarımız yaklaşık 15-20 tane ilçemizde yüzyıllar yıl önce yetiştirilmiş olan ürünlerin AR-GE çalışmasını yaptı. Bununla beraber inşallah önümüzdeki yıllarda farklı ürünler ile bu şehrin farklı lezzetlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu projenin hayata geçirilmesinde bizlere destek olan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanıma çok teşekkür ediyoruz öncülük ettiler. Bu güzel projenin ülkemize, milletimize ve Sandıklı'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.