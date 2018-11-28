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Atatürk evi ve Kocatepe'ye ziyaretçi akını

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Atatürk evi ve Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkına ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk evi ve Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkına ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.


Türkiye'nin birçok yerinden gelen vatandaşlar, Atatürk evini, ardından Kocatepe Başkomutanlık Milli Parkını ziyaret ediyor. Burada Alan Kılavuzu Habib Akalın'ın mihmandarlığında tarihi önem taşıyan yerler hakkında bilgiler edinen ziyaretçiler, Ata'nın burada destan yazdığı konuları dinlerken duygu dolu anlar yaşıyor. Vatandaşlar, Şuhut ilçesini çok sevdiklerini tarihi bir konuma sahip olduğunu belirtiyorlar.

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