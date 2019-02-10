Atatürk Evi'ne ziyaretçi akını

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk Evi'ne (Hacı Veli Konağı) Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Büyük Taarruz'un başladığı Atatürk Evi'ni ziyaret eden vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün destan yazdığı konuları dinleyerek duygu dolu anlar yaşıyor. Ziyaretçiler, Atatürk Evi görevlisi Halil Ömür kılavuzluğunda yöre hakkında bilgiler de ediniyor. Atatürk Evi çalışanlarından Halil Ömür, "Burası Büyük Taarruz karargahı Atatürk Evi, Hacı Veli Oğlu Konağı. Cumhuriyetin temellerinin atılmış olduğu 25 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Mareşal Fevzi Çakmak, yaveri Salih Bozok, Zafer Kılıç, komutanları gerek Büyük Taarruz planlarının geçiş ve karar almış olduğu yerdeyiz. Sandalyesi, masası ve telgrafı ve silahları tamamen o yılları andırır. 25 Ağustos 1922'de anlatılan Büyük Taarruz karargahı alınmadan önce ne yapılır, bu gizlilik içinde yapılan bir plandır. Büyüklüklerin ve pencere altındaki askerlerin yükleri yığılır ve pencere altındaki askerlerin mırıltılı bir şekilde türkü söyleyerek dışarıdaki çeşmeleri açık bulunurmuş" dedi.

Arkadaşları ile Atatürk Evi'ni ziyaret eden öğretmen Ayşe Sarıyol, "Katılmış olduğum Risus Sanat Grubu arkadaşlarımı Şuhut ilçemize davet ettim. Keşkeğimizden ikram ettikten sonra Atatürk Evi'ni görmeden gidilmeyeceğine karar verdik. Onları burada ağırlamak, kültürümüzü göstermek, yemeklerimizden tattırmak benim için büyük bir zevkti. Hepsi de çok memnun kaldılar. Bana yardımcı olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, güzel bir şeyler yaşadık" şeklinde konuştu.

"Bu zaferin nasıl kazanıldığını herkese anlatmak lazım"

Risus Sanatı Grubu temsilcilerinden Tevfik İnceoğlu ise, "Ben zaten Afyon'a girer girmez duygularım yoğunlaşıyor. Burada ben gerçekten çok duygulu oluyorum. Çünkü Anadolu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurtuluşunun ilk adımları burada atıldı. Bütün Türk halkı bilir zaten bunu, dünyaya duyurduk zaten bu zaferi. Bu zaferin yaşandığı topraklarda olmak ve yaşanmasına sebep olan evde olmak ayrıca bir duygu veriyor. Bu evi görme şerefine nail olduk. Ben de daha önce Kocatepe'ye çıkmıştım, birkaç tarihi yerlere çıkmıştım. Bence sadece Afyon'daki bu ev değil, Anadolu'nun her toprağında böyle yerleri ziyaret edip bu zaferin nasıl kazanıldığını herkese anlatmak lazım. Önce kendimiz dinlemek lazım, sonra herkese anlatmak lazım. Çünkü çok yanlış şeyler anlatılıyor insanlara ve insanlar bu zaferi küçümseyen bakışlarla bakabiliyorlar. Son zamanlarda ama gerçekten büyük bir zafer büyük bir Cumhuriyet kuruldu ve ülke kurul devlet kuruldu buralarda" ifadelerini kullandı.

"Tiyatrolarımıza buraları da dahil edeceğiz"

Tiyatro yazarı ve yönetmen Seçkin Kabaklı da şunları kaydetti:

"Gerçekten şu anda yoğun bir duygular içerisindeyiz. Kurtuluş mücadelesinin başlamış olduğu bu evde tarihe çok önem verdiğimiz bir kişi olarak oyunda da belirttiğimiz bir çok kurtuluş dönemlerindeki yaşanmış olayları tiyatro tadında anlatmaya çalışırken bu eve geldiğimizde daha iyi şeylerle karşılaştık. İnşallah oyunumuz içerisinde de bunları dahil edeceğiz. Kurtuluş mücadelesinin başladığı Afyon'da en önemli şehirde bu güzel kurtuluş savaşı tarihi adlı oyunumuzu sergileyeceğiz. Güzel duygular içerisindeyiz. Görmediğimiz, bilmediğimiz yönlerimizi burada geldiğimizde yeni şeylerle öğrenmiş olduk."