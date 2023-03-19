Atatürk Ortaokulu Şuhutluları sevince boğdu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Küçük Erkekler Bocce Turnuvasında Şuhut'u temsil eden Atatürk Ortaokulu Afyonkarahisar İl 3'ncüsü oldu.

Şuhut Atatürk Ortaokulu Afyonkarahisar'da düzenlenen Küçük Erkekler Bocce Turnuvasında il 3. olarak dereceye girdi. Atatürk Ortaokulu başarısı ilçe genelinde sevinçle karşılandı. Öğrencilerin ve öğretmenler kazandıkları başarıyı ise sosyal medyadan kupa ve madalyalarını paylaşarak gösterdi.