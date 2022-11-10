Atatürk'ü anma etkinlikleri başladı

Cumhuriyetin kurucusu, milli mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 84. yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da anma programı düzenlendi.

Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde Atatürk Anıtı'na Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te Afyonkarahisar'ın çeşitli yerlerinde Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından sirenlerin çalınması ile birlikte Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile gönderde olan bayrağımız yarıya indirildi. Askeri birlik tarafından da saygı atışı birlikte tören sona erdi.