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ATM cihazlarından kart kopyalayan 2 şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar’da banka ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı yerleştiren ve suçüstü yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'da banka ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı yerleştiren ve suçüstü yakalanan 2 şahıs tutuklandı.


Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda banka ATM cihazlarına kart kopyalama aparatları yerleştirerek, banka müşterilerinin kart bilgilerini ele geçiren 2 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve olay yerinde yapılan aramalarda; 1 adet kart kopyalama aparatı, 2 adet ATM aparatı yapıştırıcısı, 3 adet test kartı, 1 adet sahte oluşturulmuş hoparlör şeklinde kurulu kamera kayıt cihazı ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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