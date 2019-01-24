ATM cihazlarından kart kopyalayan 2 şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da banka ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı yerleştiren ve suçüstü yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda banka ATM cihazlarına kart kopyalama aparatları yerleştirerek, banka müşterilerinin kart bilgilerini ele geçiren 2 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve olay yerinde yapılan aramalarda; 1 adet kart kopyalama aparatı, 2 adet ATM aparatı yapıştırıcısı, 3 adet test kartı, 1 adet sahte oluşturulmuş hoparlör şeklinde kurulu kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.