ATM'de unutulan parayı zabıta memuru buldu

Afyonkarahisar'da ATM'de unutulan parayı bulan zabıta memuru, paranın sahibin bulunması için banka görevlileri ile harekete geçti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde zabıta memuru, şehir merkezinde bulunan bir bankaya ait ATM para haznesinde 750 TL para olduğunu fark etti. Zabıta memuru hemen duruma müdahale ederek paranın sahibinin bulunması için ilgili bankanın müşteri hizmetlerini bilgilendirdi. Para, sahibine teslim edilmek üzere Bolvadin Emniyet Müdürlüğüne tutanak karşılığı teslim edildi. Ayrıca zabıtanın bu örnek davranışı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.