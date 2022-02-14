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Av Koruma Ekibi yaralı halde buldu

Afyonkarahisar’da Av Koruma Ekibi tarafından yaralı bulunan şahin ve gri balıkçıl kuşları tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da Av Koruma Ekibi tarafından yaralı bulunan şahin ve gri balıkçıl kuşları tedavi altına alındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Av Koruma Ekibi hafta sonu kontrollerde bulunduğu esnada telefonla gelen ihbar üzerine bölgeye intikal ettiler. Ekipler, yaralı şahin ve gri balıkçıl kuşunu bulundukları bölgeden alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'ne tedavi için teslim etti.

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