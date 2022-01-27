İhlas Haber Ajansı

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Avcı kursuna katılan 34 kursiyer sertifikalarını aldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5.

Bölge Müdürlüğü tarafından Hocalar ilçesine bağlı Güre köyünde avcı eğitim kursuna katılan ve başarılı olan 34 kursiyere sertifikaları verildi.


Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Hocalar ilçesi Güre köyünde geçtiğimiz günlerde avcı eğitim kursu açıldı. Avcı eğitimi ve avcılık belgesi verilmesi usul ve esasları yönetmeliği kapsamında, sürdürülebilir avcılığın sağlanması, bilinçli avcıların yetiştirilmesi amacıyla açılan kurs tamamlandı. Kurs sonunda 34 katılımcıya sertifikaları verildi. Avcı eğitim kursuna katılanlar köylerine böyle bir kursun açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

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