Avcılık eğitim kursları devam ediyor

Bölge Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik gerçekleştirilen eğitim kursu Bayat ilçesinde devam etti.

DKMP tarafından kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde verilen avcılık kursları Bayat ilçesinde yapılan toplantı ile devam etti. Hayat Boyu Öğrenme projesi çerçevesinde Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen avcı eğitim kursuna çok sayıda avcı katıldı. Eğitimde avcı adaylarına harita üzerinde av alanları ile birlikte avcılık kuralları anlatıldı.