AVM'de kitap okuma etkinliği

Afyon Eğitim Vakfı, UNESCO tarafından “Dünya Kitap Okuma Günü” ilan edilen 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Günü dolayısıyla Park Afyon'da kitap okuma etkinliği düzenledi.

Afyon Eğitim Vakfı, l Dünya Kitap Okuma Günü dolayısıyla Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde kitap okuma etkinliği düzenledi. Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Hamza Çömez, AEV Yönetim Kurulu Üyesi Metin İplikçioğlu, AEV Genel Sekreteri Murat Diker, AEV Muhasip Üyesi Kadir Pancaroğlu ile 40 öğrencinin katıldığı etkinlikte 1 saat boyunca kitap okundu.

AEV Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile İl Jandarma Komutanı J.Alb. Hamza Çömez, etkinlik sırasında çocuklara kitap dağıttı. AEV Yönetim Kurulu Başkanı Serteser, gençleri ve çocukları kitap okumaya teşvik etmek için böyle bir organizasyona imza attıklarını belirtti. Serteser, kitap okuma etkinliğine katılan İl Jandarma Komutanı J.Alb. Hamza Çömez'e AEV yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür etti.

AEV Genel Sekreteri Murat Diker de etkinliğin Afyonkarahisar'da bir farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini Afyon Eğitim Vakfının başarılı öğrencilerinin de örnek bir davranışla etkinliğe katıldıklarını, kitap okumanın her yaşta gerekli olduğunu söyledi.