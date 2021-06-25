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AVM'ye gelen müşteriler hem alışveriş yaptı hem de aşılarını oldu

Korona virüsle (Covit-19) mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğü Afyonkarahisar’da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aşılama çalışmalarına hız verdi.

Korona virüsle (Covit-19) mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğü Afyonkarahisar'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aşılama çalışmalarına hız verdi.


Aşılama çalışmalar kapsamında Afyonkarahisar'ın en gözde alışveriş merkezi Park Afyon AVM'de aşı çadırı kuran İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri AVM'ye gelen aşı olmak isteyen vatandaşlara Covit-19 aşısı yaptı. Park Afyon AVM'ye gelen vatandaşlar hem AVM'yi gezdi hem de Covit-19 aşılarını vurdurdu. Sabah erken saatlerde yapılmaya başlanan aşılama çalışmasında yüzlerce kişi aşılarını oldu. Vatandaşlar aşılama hizmetinden dolayı Park Afyon AVM ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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