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Avrupa 3.'sü Eda Nur Ersoy, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti

Avrupa 3.

'sü Eda Nur Ersoy Afyonkarahisar Validi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.


Türkiye A Milli Takım kadrosuyla Polonya'da düzenlenen U15 Küçük Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3. olan Milli Sporcu Eda Nur Ersoy ailesi, antrenörleri; Yakup Yağcı, Süleyman Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli ile birlikte Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Avrupa'da aldığı dereceyle öncelikle tüm Afyonkarahisarlılara ve Türkiye'ye büyük sevinç ve gurur yaşatan Eda Nur'u tebrik eden Vali Tutulmaz, bundan sonraki spor hayatının başarılı bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

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