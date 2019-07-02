Avrupa 3.'sü Eda Nur Ersoy'a memleketinde coşkulu karşılama

Türkiye A Milli Takım kadrosuyla, Polonya'da düzenlenen U15 Küçük Yıldız Kadınlar Güreş Avrupa Şampiyonası'nda 3. olan Edan Nur Ersoy memleketi Taşoluk'ta coşkuyla karşılandı.

Taşoluk Belediyesi eski Başkanı Murat Öner'in çalışmalarıyla beldede kurulan spor kulübünde spor hayatına başlayan Eda Nur Ersoy, antrenörü Yakup Yağcı yönetiminde gösterdiği gelişmelerle üst üste Türkiye derecesi elde etti. Ersoy, mayıs ayında Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen Küçük Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olmayı başarmıştı. Elde ettiği dereceyle Milli Takıma çağrılan ve Niğde'de yapılan Milli Takım kampında yoğun bir çalışma temposu içine giren Eda Nur Ersoy, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir mücadele sergileyerek Avrupa 3'üncüsü olmayı başardı.

Belde meydanına araç konvoyuyla geldi

Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sonrası Afyonkarahisar'a oradan da kendi kasabası Taşoluk Beldesi'ne dönen Edan Nur Ersoy'a belde girişinde kasaba halkı coşkulu bir karşılama töreni hazırladı. Belde girişinden köy içerisine kadar araçlarla konvoy halinde götürülen Ersoy, araç içerisinde zaman zaman dışarı çıkarak Türk bayrağı açtı. Motosikletli grubun da eşlik ettiği konvoy belde meydanına kadar devam etti. Burada Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış tarafından karşılanan Güreşçi Ersoy, elinde bulunan Türk Bayrağı'nı Başkan Çalış'a takdim etti.

"Taşoluk seninle gurur duyuyor"

Meydanda Ersoy'la fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi. Eda Nur Ersoy'un 3'üncülüğünü kutlayan vatandaşlar zaman zaman Ersoy'u havaya kaldırarak sevgi gösterisinde bulundu. Ersoy, kendisini karşılayan ve destek olan herkese teşekkür etti. Meydanda toplanan vatandaşlar zaman zaman "Taşoluk seninle gurur duyuyor" diye slogan attı.

"Avrupa yolunda güzel bir başlangıç"

Antrenörü Yakup Yağcı yaptığı açıklamada, Küçük Yıldız Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takım olarak 1 altın 1 bronz madalya aldıklarını söyledi. Yağcı şöyle devam etti: "Polonya'da yapılan Küçük Yıldız Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takım olarak 1 altın 1 bronz madalya aldık. Bronz madalyamızı 33 kilogramda Taşoluk Belediye Spor Kulübüz Eda Nur Ersoy aldı. Tabi ki, talihsizliklerimiz oldu. Biz final yapmasını şampiyon olmasını isterdik. Fakat bazı talihsizlikler olduğu için yapamadı. Bu da güzel bu da bir başlangıç Avrupa yolunda. İnşallah bu madalyalar hep gelecek. Şampiyon olarak bayrağımız her zaman dalgalanacak."