Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın final heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak

Afyonkarahisar'da 12-13 Ekim tarihlerinde Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından gerçekleştirilecek Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı olan Göbeklitepe Kültür Finali'nin lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle TSYD Ankara'nın ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılacak organizasyonda motosiklet gösteri ustaları, Avrupa finalinde şampiyonluk için mücadele edecek. Girişlerin ücretsiz olacağı şampiyona öncesi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, 'Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali' tanıtım toplantısını yaptı. TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, şampiyonanın önemine dikkat çekerek, ülkeye değer katacak bir organizasyon olacağını söyledi. TSYD olarak ülkenin sosyal, kültürel ve tarihi değerlerine büyük önem verdiklerini belirten Doğru, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uçar: "Biz buranın hizmetçisiyiz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise tüm kültürel faaliyetlere ve eserlere dört elle sarılacaklarını dile getirerek, Göbeklitepe Projesi'nin önemine dikkat çekti. Afyonkarahisar'ın motorsporları ile anılan bir il olduğunu kaydeden Uçar, “Hem dünya hem de ülke medyasında Afyonkarahisar sadece turistik ya da gastronomi yönüyle öne çıkan faaliyetleriyle ve ürünleriyle değil, artık motorsporlarıyla öne çıkan organizasyonlarıyla adından söz ettiren bir il haline geldi. Desteklerinden dolayı belediye başkanımıza ve çalışanlarına, Afyonkarahisar'da bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak biz buranın hizmetçisiyiz. Bu taşın altına elini sokan paydaşlardan bir tanesiyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Afyonkarahisarlılar'dan da beklentimiz, dünyanın seyir zevki açısından en önemli organizasyonlarından birisi olan Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı yerinde ve bu tarihi mirasa sahip çıkarak yalnız bırakmamaları. Bu vesileyle organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Zeybek: "Bu tür etkinlikleri artırarak devam ettirmek istiyoruz"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olmasından duyduğu mutluluğu paylaştı. Geçen ay düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın kent ve ülke tanıtımına büyük değer kattığını hatırlatan Başkan Zeybek, “Dünya Motokros Şampiyonası'ndan anlımızın akıyla çıktık. Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan Motokros Şampiyonası'na da bu seneden daha iyi hazırlanacağımızın müjdesini vermek isterim. Afyon'umuza kazandırmış olduğumuz meydanda daha önce basketbol, voleybol turnuvaları gerçekleştirdik. Halkımızın ilgisi turnuvalara büyüktü. Gençlerimizin istekleri doğrultusunda bu tür etkinlikleri arttırarak devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TFM Başkanı Mahmut Akülke de şampiyonanın padok alanında düzenleneceğini ifade ederek, Afyonkarahisar'daki bu alanın standartların üzerinde bir yer olduğunu söyledi. Dünya Motokros Şampiyanası'nın ardından alınan padok ödülünün Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da yapılmasına büyük katkısı olduğunu da kaydeden Akülke, 12 Ekim'de antrenman ve sıralama turlarının yapılacağını, şampiyonanın ise 13 Ekim Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Şampiyona için Avrupa'nın farklı ülkelerinden şu ana kadar 13 başvurunun yapıldığını sözlerine ekleyen Akülke, 15 yerli oyuncu ile birlikte an itibariyle 28 sporcunun yarışmaya katılacağını dile getirdi.