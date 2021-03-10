Avrupa'nın özel ödülü Afyonkarahisar'a

Her yıl Avrupa Komisyonu tarafından yapılan 2021 eTwinnining-“Citizenship" ödül yarışmasında Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "eco_fab_lab" projesiyle Avrupa Özel Ödülü'nü layık görülerek Avrupa 1'ncisi oldu.

Her yıl Avrupa Komisyonu tarafından 43 ülkede yapılan eTwinning “Citizenship" ödül yarışması sonuçlandı. Fransa ve Almanya tarafından verilen “Citizenship” özel ödül kategorisinde "eco_fab_lab" projesi ile Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Esma Apaydın Avrupa 1'incisi oldu. Avrupa özel ödülünün ilk kez Afyonkarahisar'a verilmesi herkesi gururlandırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın projede görev alan Okul Müdürü Osman Tezgiden, Şube Müdürü Murat Diktaş, Öğretmenler Esma Apaydın, Mübin Irmak, H. Kubilay Şahin ve İl Koordinatörü Nursefa Keskin'i makamında kabul etti. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın yaptığı açıklamada, "citizenship" özel ödül kategorisinde Türkiye'nin aldığı ilk ödülün Afyonkarahisar'dan çıkmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Yalçın konuşmasına şöyle devam etti:

“43 ülkeden 870 aday gösterilen proje içerisinden 9 kategoride 13 proje Avrupa sınıflarına yenilik getirmek için gösterdikleri olağanüstü çabalar nedeniyle ödüle layık görüldü. Türkiye'den 31 öğretmenimizin, ödül alan 8 projede yer almalarından ve "citizenship" özel ödül kategorisinde ülkemizin aldığı ilk ödülün Afyonkarahisar'dan çıkmasından dolayı gururlu duyuyoruz. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Ziyaret, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın öğretmenlere hediye takdim etmesiyle son buldu.