Avukat koca eşini darp edip hastanelik etti

Afyonkarahisar'da avukat olan kocası tarafından darp edildiğini öne süren genç kadın şikayetçi oldu. Kocası tarafından darp edildikten sonra rapor alan kadın, “Eşim bir hukukçu, gidip bir davada bir kadını savunuyor ama gece gelip evde beni dövüyor. Ney söyleyeyim?” diyerek olaya tepki gösterdi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avukat olan 3 yıllık kocası ile kent merkezinde yaşayan Kübra M., (30) geçtiğimiz hafta eşi M.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine avukat M.K., genç kadını suratı ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp etti. Kübra M., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden emniyet ekiplerine haber vererek yardım istedi. Genç kadının yardım talebi üzerine polis ekipleri kısa sürede Kübra M.'nin evine giderek kendisini koruma altına aldı. Kocası ile tartışmada darp edildiğini söyleyen Kübra M., rapor alarak kocasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan avukat M.M.'nin ifadesi alındı.

“Sürekli darp vardı, hamilelik sürecimde bile darp vardı”

Olayın ardından Kübra M., avukatı Devrim Nur Kayalı ile Afyonkarahisar Adliyesi'ne giderek cumhuriyet savcılığına verdiği dilekçe ile kocası M.M.'den şikayetçi olup, boşanma davası açtı. Suç duyurusunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kübra M., “Hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok çileler çektim, çok darp edildim. Psikolojik olarak çok yoruldum. Artık dayanamadım, hiçbir kadın susmasın. Eşim bir hukukçu, gidip bir davada bir kadını savunuyor ama gece gelip evde beni dövüyor. Ney söyleyeyim? Sürekli darp vardı, hamilelik sürecimde bile darp vardı” dedi.

“Muhatabımızın meslektaşımız olmasından esef duyduk”

Mağdur kadının avukatı Kayalı ise olayı duyar duymaz büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Kübra M., bize ilk ulaştığı zaman gerçekten muhatabımızın meslektaşımız olmasından esef duyduk. Dosyayı incelediğimiz de inanmak istemedik. Biliyorsunuz kadına şiddet ve kadın cinayetleri ile uzun zamandır mücadele ediyoruz. Bunu önlemek içinde bir çok girişimde bulunuyoruz. Tabi ki yasalarımız yani devlette aynı şekilde girişimde bulunuyor. Kübra M.'yi de kurtaran KADES uygulamasıdır. Eğer o uyulama olmasaydı, aile bilinci kazanılmasaydı ve Kübra M., bu bilinçte olmasaydı belki de biz şuan bir kadın şiddetinden değil, kadın cinayetinden bahsediyor olacaktık.”

“Bizler kadına şiddet uygulamak için değil, kanunları uygulamak için varız”

Açıklamasında hukukçuların kadına şiddet değil, kanunları uygulamak için olduğunu hatırlatan Kayalı, kadınların şiddet gördüklerinde susmamalarını da istedi. Kayalı, “Özellikle bir meslektaşımızın bunu yapıyor olmasından kesinlikle esef duyuyoruz. Biz hiçbir kadının susmamasını ‘kol kırılır yen içinde kalır' zihniyetinden uzaklaşılmasını istiyor ve hakkını aramasını istiyoruz. Bizler (hukukçular) bunlar için varız, bizler kadına şiddet uygulamak için değil, kanunları uygulamak ve mağdurları korumak için varız. Lütfen herkes bilinçlenip, bilincine sahip çıksın. Şahıs hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldık. Suç duyurusunda bulunup boşanma ve diğer davaları da açtık. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız ve bakanlıkları da bu süreçte katılan sıfatı ile yanımızda görmekten mutluluk duyarız. Aslında bu sadece Kübra M.'nin davası değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bütün kadınların davasıdır.”

Öte yandan, darp edildiğini öne sürerek kocasından şikayetçi olan Kübra M.'nin adliye çalışanı olduğu öğrenildi.