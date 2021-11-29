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Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı

Afyonkarahisar Barosu tarafından ’Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili’ konulu seminer gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Barosu tarafından 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' konulu seminer gerçekleştirildi.


Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından programlanan meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında, Afyonkarahisar Barosu'nun ev sahipliğinde 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' konulu seminer düzenlendi. Av. Fulin Arıkan tarafından verilen ve ilgiyle izlenen seminere Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile 300'ü aşkın avukat katıldı.

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