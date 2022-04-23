Ay yıldızlı elbiselerini giyip şiirlerini okudular

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri ay yıldızlı elbiseleriyle okudukları şiirler ayakta alkışlandı.

Afyonkarahisar TOKİ Mevlana İlkokulu öğrencileri 23 Nisan'da hazırladıkları gösterilerle göz doldurdu. Özellikle 1-C sınıfının minik öğrencileri ay yıldızlı elbiseleriyle sahneye çıkarak şiir okudu. Okudukları ‘Atam sen Ölmedin' şiiri veliler tarafından ayakta alkışlandı. Programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Okul Müdürü Osman Yacan, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaptı. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını canlandıran öğrenciler performanslarıyla büyük beğeni toplandı. Halk oyunları gösterisi ve 23 Nisan şiirlerinin okunmasıyla program sona erdi.