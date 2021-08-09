Ayazini köyünde "Kadın Kültür Market" açılıyor

Tarihi Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Afyonkarahisar'ın Ayazini köyünde, Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla yapımına başlanan Kadın Kültür Market'in inşasında sona gelindi.

3 bin yıllık tarihe sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Frig Vadisi'nde bulunan İhsaniye'ye bağlı Ayazini köyünde çalışmalar devam ediyor. Turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında köy adeta yeniden inşa edildi. Bu çerçevede Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla köyde başlatılan Kadın Kültür Market'in çalışmalarının da sonuna gelindi. Yakın zamanda hizmete girecek olan markette ilçelerde kurulan kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünlerin satışı yapılacak. İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu yaptığı açıklamada, Kadın Kültür Market'in kısa zamanda açılacağı bilgisini vererek kadınların el emeğiyle hazırlandığı ürünleri bu markete alıcıyla buluşturacağını söyledi.