Aydın'dan gelen gençler Afyonkarahisar'ı keşfetti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “AnadoluyuzBİZ” projesi çerçevesinde Aydın'dan Afyonkarahisar'a gelen 40 öğrenci; Ulu Cami, Mevlevi Cami, Karahisar Kalesi, Frig Vadisi, Ayazini ve birçok tarihi ve kültürel yeri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlerde bulunmaları amacıyla hayata geçirilen “AnadoluyuzBİZ” projesiyle Aydın'dan Afyonkarahisar'a 40 öğrenci geldi. Safiye Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan 40 genç Afyonkarahisar'da; Ulu Camii, Mevlevi Camii, Frig Vadisi, Ayazini, Emre Gölü, Karahisar Kalesi, Kocatepe, Büyük Taarruz Karargahı Atatürk Evi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Yumurta Müzesi, Kano ve Su Sporları Merkezi, İhsaniye Kaymakamlığı ile şehirde bulunan birçok farklı tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

“Gençlik ve Spor Bakanlığı çok önemli bir projeye imza attı”

İhsaniye Kaymakamı Serkan Koyuncu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çok önemli bir projeye imza attığını belirterek: “AnadoluyuzBİZ projesi çerçevesinde Aydın'dan misafirlerimizi İhsaniye ilçemizde ağırlıyoruz. Frigya'nın kalbi dediğimiz noktalar. Çok güzel bir coğrafya. Aydın'daki gençlerimiz buranın 3 bin yıllık tarihini bu vesileyle görmüş olacaklar. Biz projeye çok önem verdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün desteğiyle inşallah bugün İhsaniye'nin dört bir noktasını gezecekler. Tekne turu, sıcak hava balonu, Ayazini köyümüz ve önemli eserlerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu projesi sayesinde Aydın'daki bir gencimize kadar ulaşmış olacak. Gençlerimizi burada görmek bizleri çok mutlu etti. İnşallah ülkemizin farklı noktalarından farklı gençlerimizi yine burada misafir etmek isteriz” dedi.

Müzik dinletisine katıldılar

Afyonkarahisar'ı karış karış gezen gençler, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün müzik sorumlusu Ömer Okumuş ve ekibinin müzik dinletisine katıldı. Birbirinden farklı ezgi ve türkülerin icra edildiği dinletiye öğrenciler de eşlik ederek doyasıya eğlendi. Proje ile Afyonkarahisar'a gelen gençlerle, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu söyleşi yaptı. Programın sonunda ise gençlere katılım belgesi takdim edildi.

Öte yandan Afyonkarahisar'ı gezen öğrenciler mutluluklarını ifade etti.