Aydınlatma direğine çarpan lüks araç kendi etrafında defalarca döndü: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da yağış dolayısıyla yaşanan kazada aydınlatma direğine çarpan lüks araç, defalarca kendi etrafında dönerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu 18'inci kilometresi Çayırbağ beldesi girişinde meydana geldi. 06 AC 2993 plakalı lüks otomobil sürücüsü Ş.A., Çayırbağ beldesi girişinde yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği ile ağaçlar devrilirken otomobil kullanılmaz hale geldi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olayı fark eden vatandaş telefonla konuşmaya devam etti

Kameralara yansıyan görüntülere göre kaza anını fark eden bir vatandaş, olayın şokuyla bir süre telefonla konuşmaya devam ederken daha sonra kaza yapan aracın yanına gitti. Sürücü Ş.A. ve Ö.A.'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü Ş.A. ile Ö.A. kazanın ardından otomobilden kendi çabaları ile inerek bir anda yere yığıldı.

O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.