Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Ayfer-Ceylan Emet Fen Lisesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Bolvadin Meslek Yüksek Okulu spor salonunda düzenlenen mezuniyet gecesine; Bolvadin Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Hakki Cigerci, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili ibrahim Badak, Ayşe ve Ceylan Emet çifti, şube müdürleri, öğrenciler, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan hayırsever iş adamı Ceylan Emet, eğitimi çok sevdiği için ve devlete faydalı olmak için okul yaptırdıklarını, ayrıca Ceylan Emet Eğitim ve Dayanışma Vakfı'ndan yine eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak için burs verdiğini ifade etti. Emet, "Peygamber Efendimize gelen ilk vahi 'oku oku oku' idi. Bizler de çok okumak istedik, çok zeki çok çalışkan talebe olmamıza rağmen yoksulluktan okuyamadık. O günler geride kalsın, inşallah bir daha gelmesin. Allah'tan bu günlerimize şükrediyorum. Allah nasip etti vatan evlatlarımız okusun diye eğitimi çok sevdiğimiz için fen lisemizi yaptık. Devletimize milletimize ve Bolvadin'imize hediye ettik. Allah sizlere daha büyüklerini yapmayı nasip eylesin" dedi.

Ayfer Ceylan Emet Fen Lisesinden 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde 84 öğrenci mezun olurken öğrenciler ve ailelerinin büyük bir sevinç içerisinde oldukları gözlendi. Programda öğrenciler tarafından mezuniyet pastası kesilirken mezun olan öğrencilere belgeleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Ayrıca Ayşe ve Ceylan Emet çiftçi de mezun olan öğrencilere çeşitli hediyeler verirken bayrak ve flama devir teslimi de yapıldı.

Program sonunda öğrenciler toplu halde keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu arkadaşları ile hep beraber yasadılar.