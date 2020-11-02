İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baba ve oğlu öldüren katil zanlısı ile 3 akrabası adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve bir oğlunu öldürdüğü, diğerini de yaraladığı öne sürülen katil zanlısı ile birlikte 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve bir oğlunu öldürdüğü, diğerini de yaraladığı öne sürülen katil zanlısı ile birlikte 4 kişi adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının baba ve oğlunun üzerine 33 kurşun sıktığı iddia edildi.


Olay dün öğlen saatlerinde, Dinar ilçesi Dombayova köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile Asım Y., yanında bulunan silahla Rafet Tuncer, (59) Tayfun Tuncer (33) ile Tahsin Tuncer'e (35) ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği baba Rafet Tuncer ve oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Tahsin Tuncer ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tahsin Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tartıştığı aileye kurşun yağdıran Asım Y. ise olay yerinden kaçtı.



Şahıslar mahkemeye sevk edilecek


Olay sonrası kaçan Asıl Y. ile olaya karıştığı iddia edilen çocukları A.Y. ve O.Y. ile ağabeyinin oğlu O.Y. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Dinar Adliyesine sevk edildi.


Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.