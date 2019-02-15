Babasını öldüren genç kız o geceyi anlattı

Afyonkarahisar'da babası Abdullah Gazi A.'yı öldürdüğünü bir televizyon programında itiraf eden ve daha sonra gözaltına alınarak adliyeye çıkartılan Gizem A., mahkemede verdiği ifadesinde o geceyi anlattı. Gizem A, "Annem bize hem annelik hem babalık yaptı. Anneme bir şey olsun istemedim" dedi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Abdullah Gazi A.'nın 10 gündür kayıp olduğu gerekçesiyle İlçe Emniyet Amirliğine başvuruda bulunan Kıymet A., cinayeti kendisinin işlediğini söylemişti. Müge Anlı'nın programı sonrası Kıymet A.'nın kızı Gizem A.'yı korumak için suçu üstlendiği ortaya çıkınca 17 yaşındaki genç kız suçunu itiraf edip babasının annesini öldürmek istemesi üzerine yaşanan arbede esnasında babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine sabah saatlerinde Çay Adliyesine getirilen Gizem A. ile annesi Kıymet A. ifade verdi. Gizem A., ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Olayın 18 Ocak'ta yaşandığını belirten Gizem A., annesinin “Senin üniversite sınavın var. Hayatını karartma. O nedenle cinayeti ben üstleneceğim” dediğini söyledi. Bu nedenle olayı annesinin üstlendiğini belirten Gizem A. ancak daha sonra pişman olduğunu ve gerçeği anlattığını söyledi. Babasının eve alkollü geldiğini belirten Gizem A. ifadesinde şunları söyledi:

"Anneme bir senet imzalatmak istedi. Annem 'imzalamayacağım' dedi. Annemi dövmeye başladı ve başına silah dayadı. Sonra ben araya girdim, silah ateş aldı. Kime geldiğini anlayamadım, silah babamın elindeydi. Baktım, babam birden yığıldı, o vurulmuş, sonra öldü. Korktuk ve polise gidemedik. Annemle birlikte cesedi aldık. Kardeşimi de çağırdık. Götürdük evin arkasında. Orada ekmek yaptıkları bir yer var, yaktık. Küçük kardeşime 'Olay çıktı vuruldu' dedim. Ona biz tembihledik, eğer bir gün ortaya çıkarsa annem yaptı diyelim dedik. Annem bize hem annelik, hem babalık yaptı. Anneme bir şey olsun istemedim. Eğer anneme vurmasaydı, dövmeseydi, silah zoruyla bir şeyler yaptırmaya çalışmasaydı böyle olmazdı” diye konuştu.

Verilen ilk ifadenin ardından Kıymet A. ve kızı Gizem A., evde yapılan tatbikat sonrası yeniden Çay Adliyesine götürüldü.