İhlas Haber Ajansı

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Bacası tıkalı fırında panik

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ekmek fırınının bacasında çıkan yangın korkuttu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ekmek fırınının bacasında çıkan yangın korkuttu.


Olay, Çakır mahallesi Sakarya sokakta bulunan zemin katı ekmek fırını olan üç katlı binanın alt katında ekmek çıkaran işyeri sahipleri dumanın bacadan çıkmadan işyerine dolması üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bacanın tıkalı olduğunu tespit etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı yangında işyerine dolan dumanların tahliyesi sonrası işyerine geçen fırın sahipleri baca temizliği yaptırmaları konusunda itfaiye ekipleri tarafından uyarıldı.

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