Bağ evi hırsızları yakalandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Bahçecik köyü yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde bir bağ evinden meydana gelen hırsızlık olayının zanlıları yakalanırkençalınan malzemeler de bulundu.

C.Ç isimli şahsa bağ evindeki hırsızlıkla ilgili olarak Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan açıklamada; “Bölgede bulunan firmalara ait güvenlik kameraları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde H.K. O.K. ve C.T. isimli şüpheliler ile birlikte hırsızlıkta kullanıldığı düşünülen 03 AAY plakalı pikap tespit edilmiş, yapılan operasyonla şüpheliler Çobanlar ilçesinde yakalanmıştır. Bahse konu hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalınan malzemeler mağdura teslim edilmiş olup, firma sahibi Ş.Ş. hırsızlık malı satın almaktan, H.K. O.K. ve C.T. isimli şüpheliler ise hırsızlık suçundan gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.