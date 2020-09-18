Bağımlı torbacılar yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satan ve kullanan 2 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dazkırı ilçe merkezinde ikamet eden şüpheli A.A. ve Yüreğil köyünde ikamet eden M.E. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve kullandıkları yönünde alınan ihbar doğrultusunda operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 160 gram kubar esrar, 2 gram Kenevir tohumu, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve aparatlar ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak yakalanan 7 şüpheli şahısın kan, kıl ve idrar örneklerinin alınmasının ardından 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.