İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağımlı torbacılar yakalandı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu madde satan ve kullanan 2 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satan ve kullanan 2 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dazkırı ilçe merkezinde ikamet eden şüpheli A.A. ve Yüreğil köyünde ikamet eden M.E. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve kullandıkları yönünde alınan ihbar doğrultusunda operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 160 gram kubar esrar, 2 gram Kenevir tohumu, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve aparatlar ele geçirildi.


Olay ile ilgili olarak yakalanan 7 şüpheli şahısın kan, kıl ve idrar örneklerinin alınmasının ardından 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.