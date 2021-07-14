Bahçesindeki otları yakmak isterken canından oldu

Afyonkarahisar'da, bahçesinde bulunan yabani otları yakmak isterken yayılan alevleri söndürmeye çalışan bir kişi hayatını kaybetti, kendisine yardım eden eşi de yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ürgüt köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüseyin Öksüz, (88) sabah saatlerinde bahçesinde bulunan yabani otları yakmak isterken, ateşin büyümesi sonucu yandaki arpa tarlası bir anda alev aldı. Eşi ile birlikte kendi imkânları ile arpa tarlasında söndürmeyi başaramayan Öksüz, bir anda alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 112 ekipleri de Hüseyin Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, olayda ağır yaralanan Hüseyin Öksüz'ün eşi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olaya şahit olan vatandaşlar da yangın söndürmek için çaba sarf ettiklerini ancak kontrol altına alamadıklarını ifade etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.