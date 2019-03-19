Bakan Dönmez, “Oyunu akıllıca oynamak gerekiyor”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışmalarının olduğunu belirterek, “Petrolünüz, gazınız olabilir ama size sattırmazlar, paranız olur aldırmazlar. Onun için oyunu akıllıca oynamak gerekiyor” dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar ziyareti kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti, ardından Afyonkarahisar'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Programa; Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, sivil toplum örgütü temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Toplantının basına açık olan kısmında bir konuşma yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları azami ölçüde kullanmak gerektiğine vurgu yaptı. Bakan dönmez, “Maalesef Türkiye enerjide bağımlı bir ülke. Dışa bağımlılığı azaltmak içinde yerli ve yenilenebilir kaynakları azami ölçüde kullanmak zorundayız. Geçtiğimiz yıl toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yarısı bu yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Diğer yarısı maalesef hala ithal kaynaklardan üretiliyor. Doğal gaz ve ithal kömür başta olmak üzere” diye konuştu.

“Yerli kömür üretimini 100 milyon tonun üzerine çıkarttık”

Yerli kömür üretiminin 100 milyon tonun üzerine çıkarttıklarını belirten Bakan Dönmez, “Yerli kömür rezerv çalışmalarımız ümit verici şekilde devam ediyor. Son keşiflerimizle birlikte Türkiye'de özellikle linyitte 18 Milyon ton üzerinde keşfimiz oldu. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinde rekor kırarak yerli kömür üretimimizin 100 milyon tonun üzerine çıkarttık. Ama hala 30 Milyon ton civarında da kömür ithal ediyoruz. Yaklaşık yılda 3-5 milyar dolar dövizimi kömür için harcıyoruz. Yerli kömürümüz yerin altında dururken ithal kaynaklı kömüre para ödemek doğrusu benim ve muhtemelen benim gibi düşünen siz değerli hazirûnun vicdanını rahatsız ediyor. Uykularımızı kaçırıyor. Onun için de bir miktar kalitesi kalorisi düşükte olsa yerli kömürü sonuna kadar kullanma konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

“Oyunu akıllıca oynamak gerekiyor”

Akdeniz'de bir doğalgaz çalışmasının olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, “İnşallah orada kısa sürede netice alacağız. Tabi şuanda bir şey söylemek mümkün değil. Her ne kadarda azaltmak istesek de riskleri fazla bir alan. Zaten kimse de ilk defasında bu işi bulmuyor. Bizim bir sloganımız var ‘varsa bulacağız.' Bulanlar arayanlardır diyor. Dua edin ilk kuyularda doğalgaza ya da petrole ulaşalım. O zaman oyunun rengi değişecek inşallah. Biraz da etrafımızdaki Türkiye'ye karşı başlatılan oyunları, kurulan oyunların temel nedeninde de Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik anlamda güçlenmiş olması yatıyor. Enerji alanında da inşallah kendi kendine yetebilen bir ülke olduğunda birçok sorunu daha rahat aşmış olacağız. Özetle petrol, doğalgaz sıradan bir emtia değil. Her ne kadar borsalarda alınıp, satılan bir ürün olarak gözükse de son derece stratejik bir ürün. Yani petrolünüz, gazınız olabilir, ama size sattırmazlar, paranız olur aldırmazlar. Onun için oyunu akıllıca oynamak gerekiyor” dedi.

“Sadece alın teriyle fazla kazanma imkânımız yok”

Hammaddenin yanında işlenmiş ürünlere de ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Dönmez, “Biz hammaddeyi işlenmiş ürünleri biraz daha afife almak zorundayız. Bunun içinde yeni maden sahalarının bir kısmını uç ürün üretme şartıyla ihale etmeye başladık. Çinkoda bakırda buna benzer ürünlerimiz var bunları çoğaltacağız. Yani oraya fabrika kurarsak istihdam sağlarsak teknolojiyi getirirsen bu ruhsatı alıp sana veriyoruz. Bu ruhsatlı alana demeye başladı. Özellikle madencilikte hammaddeyi bile satıyorsanız yarı mamulü 8-10 kat daha fazla gelir elde etme imkânımız var. Uç ürüne döndüğümüzde bu rakam 100'ün üzerine çıkabiliyor. Biz onu şöyle takip ediyoruz. Sadece alın teriyle fazla kazanma imkânımız yok. Alın terine akıl terimizi de katarsak o zaman bire 100 ve Allah'ın izniyle bire 1000 kazanmış olacağız” diye konuştu.