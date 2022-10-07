Bakan Özer: “3 bin tane yeni anaokulunu yapmak üzere Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde yeni bir proje başlattık”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022'de en büyük önceliklerinin okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ülkeleri ortalamalarına çıkartmak olduğunu ifade ederek, “Bu kapsamda 3 bin tane yeni anaokulunu yapmak üzere Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde yeni bir proje başlattık. Şu ana kadar bin 710 adet yeni bağımsız anaokulunu 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına yetiştirdik. Türkiye'deki 5 yaşındaki okullaşma oranlarını 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78'den yüzde 94'e çıkardık” dedi.

Bakan Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret eden Bakan Özer, burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı. Toplantıda Afyonkarahisar'ın eğitim durumu değerlendirilerek, eğitimde özellikle fiziki ihtiyaçlar üzerinde duruldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Özer, Afyonkarahisar'ın 2022 yılı yatırım bütçesinin 753 milyon TL olduğunu vurgulayarak, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak Afyonkarahisar'daki 2022 yılı yatırım bütçemiz 735 milyon TL idi. Bu toplantımızda 32 milyon ödeneğin ve 836 milyonluk yeni yatırımları da Afyonkarahisar'a kazandırarak Afyon'un 735 milyonluk eğitim yatırım bütçesini 1 milyar 603 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu yatırımların Afyonkarahisar'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah nihai rakamlar değil, inşallah daha sonraki gelişlerimizde mevcut yatırımların ilerleme seyrine göre yeni yatırımlarla Afyon ilimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu yatırımların en büyük payını güçlendirmeye ayırdık. Afyon bu süreçte en mağdur olan illerimizden bir tanesiydi. Şu ana kadar güçlendirmeyle ilgili okullarımızın büyük bir kısmı yapıldı. Emek veren bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 2022 yılı sonu itibarıyla hedefimiz mevcut güçlendirmede olan okullarımızın tamamının güçlendirmesini tamamlamak. Bu kapsamda yaklaşık 500 milyonluk yatırımı Afyon ilimize ayırmış bulunuyoruz” dedi.

“5 yaşındaki okullaşma oranlarını 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78'den yüzde 94'e çıkardık”

Okul öncesi okullaşma oranlarına değinen Bakan Özer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bakanlık olarak 2022 yılındaki en büyük önceliğimiz okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ülkeleri ortalamalarına çıkartmak. Bu kapsamda 3 bin tane yeni anaokulunu yapmak üzere Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde yeni bir proje başlattık. Şu ana kadar bin 710 adet yeni bağımsız anaokulunu 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına yetiştirdik. Türkiye'deki 5 yaşındaki okullaşma oranlarını 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78'den yüzde 94'e çıkardık. Afyon'da bu seviyenin yüzde 95'e geldiğini gördük. Ama bunu yüzde yüze ulaştırmak için tüm Türkiye'ye ilave yatırımlar veriyoruz. 17 tane yeni anaokulunu Afyon'a kazandıracağız. Erişimle ilgili sıkıntı olan bölgelere 5 tane yeni okul yapacağız, yine aynı kapsamda 2 tane okulu da mevcut yatırımlara ilave edeceğiz. Hem güçlendirmeler, hem onarım hızlı bir şekilde Afyon'da tamamlanacak ve 24 tane de yeni okulu Afyon'umuza kazandırmış olacağız. 2023 yılında da çok daha iyi yatırımlarla Afyon ilimizin fiziki mekanlarla ilgili bütün sorunlarını ortadan kaldırmış olacağız.”