Bakan Özer'den Müdür Seüünetci'ye başarı belgesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'ye başarı belgesi takdim etti.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı iftar programına katıldı. Bakan Özer, iftar sonrası asrın felaketi olarak değerlendirilen depremle mücadelede göstermiş oldukları üstün gayretlerden dolayı MEB yöneticilerine teşekkür etti. Bakan Özer, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci 'ye de başarı belgesini takdim etti.