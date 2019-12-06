Bakan Pakdemirli; “Tarımsal ovalara bir tek çivi dahi çaktırmayacağız”

Bekir Pakdemirli, tarımsal ovalara bir tek çivi dahi çaktırmayacaklarını belirterek, "Bizim işimiz toprak, bizim gücümüz toprak. Dolayısıyla bizim bir avuç toprak bir damla su kaybetme lüksümüz yoktur. Yani bizim küresel ısınmaya kaptıracak suyumuz, çölleşmeye erozyona vereceğimiz toprağımız yoktur, olamaz” dedi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Pakdemirli, Afyonkarahisarlı çiftçilere son 17 yılda 1,8 milyar TL tarımsal destek verdiklerini ifade eti. Pakdemirli; “Kırsal yatırımları destekleme programlarıyla da toplam 789 projeyi destekledik. Hayalleri gerçekleştirdik, umut olduk ve 5 bin kişiye de istihdam sağlamış olduk. Bizim işimiz toprak bizim gücümüz toprak. Dolayısıyla bizim bir avuç toprak bir damla su kaybetme lüksümüz yoktur. Yani bizim küresel ısınmaya kaptıracak suyumuz çölleşmeye erozyona vereceğimiz toprağımız yoktur, olamaz. Bu kapsamda Afyon'da 5 tarımsal ormanımızı tarımsal sit alanı ilan ederek koruma altına aldık. Biz bu anlayışla tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacağız” dedi.

Afyonkarahisar'ın gastronomi şehri olduğunu hatırlatan Pakdemirli; “Afyon coğrafi işaretlerde de büyük bir girişimcilik örneği göstererek önce ürünlerini tek tek öne çıkardı ardından da tescilini aldı. Bu konuda bakanlık olarak gereken desteği sağladığımızı bilmenizi isterim. Bu arada Afyon Türkiye'nin 3. gastronomi şehri olarak tescillendi. Bu güzel haber vesilesiyle de benimde sizlere bir tavsiyem olacak. Bildiğiniz gibi gastronomi turizmi yaklaşık 150 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. İşte Afyon'un büyük ve zengin mutfağıyla bu büyük değerden daha çok pay almasını daha çok kazanmasını bende canı gönülden istiyorum. Bunun içinde her zaman bahsettiğim marka ve marka değeri oluşturmak gerekiyor. Bir iş insanı ve özek sektörde bulmuş bir kardeşiniz olarak şu lafı bir yere kaydetmenizi öneriyorum. Markanız sizin imzanızdır. Emeğiniz emeğinizin ederi için mutlaka markalaşın” diye konuştu.

Son 17 yılda tarımsal ihracatı 55 kat artırdıklarını ifade eden Bekir Pakdemirli, Afyonkarahisar'ın Avrupa'dan Çin'e kadar ihracat yapan bir şehir olduğunu dile getirdi. Pakdemirli şöyle devam etti:

“17 yılda verdiğimiz teşvik ve desteklerle elbette sizin azimli çalışmalarınız neticesinde çok büyük mesafe kat ettik. Afyon'da son 17 yılda tarımsal ihracatı 55 kat arttırarak 123. 4 milyon dolar seviyesine çıkardık. Yani Afyon kabına göre şekil almadı kabuğuna sığmadı. Ve Afyon bugün başta Almanya, Hollanda, İsrail, İngiltere, Rusya ve Çin olmak üzere 50 farklı ülkeye tarımsal ürün ihracatı yapan bir şehir konumuna geldi. Yani Afyon Avrupa'dan Çin'e kadar ihracat yapan bir şehirdir.”