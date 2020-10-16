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Bakan Soylu: “Afyonkarahisar Valiliğini tebrik ediyorum”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” kampanyasını yürüten Afyonkarahisar Valiliği’ni tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” kampanyasını yürüten Afyonkarahisar Valiliği'ni tebrik etti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “En İyi Narkotik Polisi; Anne” kampanyasını başarıyla yürüten illeri yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:


“En İyi Narkotik Polisi; Anne kampanyamızı başarıyla yürüten Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırıkkale Valiliklerimizi tebrik ediyorum. Bu çok önemli eğitim ve sorumluluk çalışmasının hızla tüm Türkiye'de güzel sonuçlar vermesi dileğiyle Şimdi haydi, hep birlikte iş başına.”

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