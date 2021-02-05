Bakan Soylu şehit babasını telefon ile arayarak başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Afyonkarahisarlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in babasına cep telefonu ile arayarak aile üyelerine başsağlığı diledi.

Suriye'de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı Demirel şehit düştü. Acı haberin gelmesinin ardından şehidin Aşağıyenice köyündeki baba evi yasa bürünürken köy Türk bayrakları ile donatıldı. Sabah erken saatlerde şehit evine giden Vali Gökmen Çiçek'i telefonla arayan Bakan Soylu, şehit babası Mehmet Demirel ile görüşüp aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti. Şehit babası Demirel de ise Bakan Soylu'ya ‘sizin de başınız sağ olsun' diyerek teşekkür etti.