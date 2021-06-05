Bakan Soylu'dan doğalgaz keşfi yorumu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği Karadeniz'de bulunan yeni doğalgaz rezervi ile ilgili olarak Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlere seslendi ve “Dün bulunan rezervle toplam 540 metreküp rezerve çıktı Karadeniz'deki doğalgaz buluşumuz. Biz ne kadar bulursak onlar o kadar çatlayacak, varsın çatlasınlar, patlasınlar” dedi.

Bakan Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Afyonkarahisar'a geldi. Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, kaymakam ve belediye başkanları ile bir araya geleceği toplantı öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Yoğun bir sevgi ile karşılaşan Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi müjdesine değindi. Konuşmasında keşfin önemine vurgu yapan Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımızın bir cümlesi var ve o cümle bizim müşürümüzdür, ölçümüzdür ‘Durmak yok yola devam.' Etrafımızdaki coğrafyayı görüyorsunuz, dünyayı görüyorsunuz Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler, ayakta kalmasını istemeyenler, haksızlığa karşı çıkmasını ve söz söylemesini istemeyenler, geçmişten bugüne yapmak istedikleri oyunları yapmak ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymak istiyorlar. Bunlara fırsat vermemek için güçlü olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız, bir olmalıyız, kardeş olmalıyız. Bunlara fırsat vermemek için savunma sanayimizi yüzde 20'lerden, yüzde 70-80'lere getirdik. Hedef, bütün dünyaya parmak ısırtacak bir savunma sanayiyi oluşturana kadar durmak yok yola devam. Dün bulunan rezervle toplam 540 metreküp rezerve çıktı Karadeniz'deki doğalgaz buluşumuz. Bir ne kadar bulursak onlar o kadar çatlayacak, vatsın çatlasınlar, patlasınlar. Enerjide, tarımda, savunma sanayinde, insan kaynağı ile kendine yeten ve etrafındaki coğrafyaya yeten bir Türkiye, bu yüzden size (millete) minnettarız” dedi.

“Sizin 50 gramlık oy pusulanız olmasaydı...”

Açıklamasında, millet iradesi ve demokrasiye olan inanca dikkat çeken Bakan Soylu şunları söyledi:

“Siz olmasaydınız Suriye'de insanlar katledilecekti, Doğa Akdeniz'de Libya için dünyada bir tek ses çıkmayacaktı. Siz olmasaydınız etrafımızdaki coğrafyada bulunan ve gönlümüzde hançer gibi saplanan Karabağ meselesi çözülmeyecekti. Siz olmasaydınız, sizin 50 gramlık oy pusulanız olmasaydı sizin demokrasi iradeniz olmasaydı, sizin birlik ve beraberlik iradeniz olmasaydı ve 21. yüz yılda bugün şu adımları atmamış olsaydık, bilmenizi isterim ki, Türkiye'nin başına 60, 71 ve 80 darbelerini nasıl getirmişlerse 17-25 Aralıklarda muvaffak olacaklardı, 15 Temmuzda muvaffak olacaklardı ve bugün biz eli böğründe yaslı yaslı duracaktık. Sadece gazete manşetlerine direnen bir Türkiye değil, aynı zamanda Allah'a şükürler olsun 15 Temmuzda tanklara direnen, uçak bombalarına direnen bir milletin evlatlarıyız.”