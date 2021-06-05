Bakan Soylu'dan, Vali Çiçek ve Frig Projesi'ne övgü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in girişimleri ile adeta yeniden ayağa kalkan Frig Vadisi'nin merkezi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü ziyaret ettikten sonra vali ve projeden övgü ile bahsederek, “Hanımla buraya kalmaya gelmezsem gözüm arkada kalır. Geleceğiz inşallah ve buradan da güzel fotoğraflar paylaşacağız ki milletin, görenlerin canı kalsın” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Valiliğinin hayata geçirdiği bir dizi proje ile adeta yeniden ayağı kalkın Frig Vadisi'nin merkezi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü ziyaret ederek proje kapsamında gerçekleştirilen sokak iyileştirmelerinde yenilenen evleri inceledi. Projeyi beğendiğini ve hayırlı olmasını dileyen Bakan Soylu, bölgeyi gezmeye hanımı ile birlikte geleceğini de kaydetti. Vali Çiçek ve projeden övgü ile bahseden Soylu, “Hakikaten milletvekillerimiz, valimiz hep berabere büyük bir gayretle burada sizinle birlikte çok güzel bir adım atmışlar. Allah güzel, iyi işler yapan insanların yardımcısı olsun. Ben buraya geldim ve ben hanımla buraya kalmaya gelmezsem gözüm arkada kalır. Hem Ankara'ya da yakın. Geleceğiz ve inşallah bir gece kalacağız ve buradan da güzel fotoğrafla paylaşacağız ki milletin, görenlerin canı kalsın” dedi.

“Çok zor günler geçirdik, böyle morallere ihtiyacımız var”

Konuşmasında daha sonra korona virüsle mücadeleye değinen ve yaşanan zor günlerden sonra yaz mevsimi içinde rahat günlere kavuşulacağına inandığını da dile getiren Bakan Soylu şunları söyledi:

“Çok zor günler geçirdik, böyle morallere ihtiyacımız var. Milletimizin ihtiyacı var. Korona virüs (Covid-19) maalesef hiçbirimizin beklemediği, dünyanın ve hepimizin baş etmekte zorlandığı bir illet. İnşallah aşı ve tedbirler ile birlikte zannediyorum ki bu yaz mevsimi içerisinde daha rahatlayacağımız günlerde buluşacağız.”

Bakan Soylu'ya yoğun sevgi gösterisi

Konuşmasının ardından Bakan Soylu kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen köy sakinlerinin talebini geri çevirmezken, bol bol özçekim yaptı. Yoğun bir sevgi gösterisinin olduğunun gözlendiği Bakan Soylu daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte restore edilen bir evde inceleme yapıp vadideki mağaralar hakkında kısa bir bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.