Bakan Soylu'nun başkanlığından Ege Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans sistemi ile gerçekleştirilen Ege Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısına katıldı.

Bakan Soylu başkanlığındaki toplantıya bölge illerin valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik komutanları ve il göç müdürlerinin katıldığı toplantıda güvenlik ve asayişe ilişkin hususlar, uyuşturucu ile mücadele, karayolu trafik güvenliğine ilişkin tedbirler, trafik denetimleri, yaya öncelikli trafik, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirler istişare edildi.

Toplantıda Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar özelinde asayiş ve güvenlik konuları ile Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, diğer illerde yapılan çalışmalarda görüşüldü.

Ege Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısında Vali Mustafa Tutulmaz'a İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün eşlik etti.