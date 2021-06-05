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Bakan Soylu'yu Afyonkarahisarlı esnaf havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı

Afyonkarahisar’da esnaf ziyareti gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu iş yeri sahipleri havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı.

Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu iş yeri sahipleri havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı.


Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da kaymakamlar ve belediye başkanları ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Kent protokolünün de eşlik ettiği Bakan Soylu, uzun çarşı esnafı ve berber esnafıyla bir araya geldi. Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Soylu'yu esnaf havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı. Girdiği iş yerleri sahipleriyle görüşüp hayırlı işler dileğinde bulunan Soylu'ya, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumu ikram edildi. Soylu, esnaf ziyaretinin ardından Güney' beldesinde yarın gerçekleştirilecek seçimlerde Başkan adayları Erol Karabacak'a destek istemek için mitinge katıldı.

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