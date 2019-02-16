Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi.

AK Parti 22. ve 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, memleketi Bolvadin'de çeşitli inceleme ve temaslarda bulunarak ilçeye yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Burada Bolvadin Kaymakamlığını ziyaret eden Koca, Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Dayı, AK Parti Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Sevim ve vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Ahmet Koca, huzurevi yeni binası, engelli gündüz bakımevi ve kadın sığınma evi ile arsa ve yerleri hakkında değerlendirmede bulundu. Kaymakamlık programının ardından huzurevine geçen Koca, Bolvadin huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Yaşlılarla sohbet eden Koca, yaşlıların ellerini öperek hayır dualarını aldı.