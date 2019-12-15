İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Yardımcısı Çataklı şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı ile Vali Mustafa Tutulmaz, geçtiğimiz ay Suriye’de sınır ötesi operasyonunda yaşanan araç kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya’nın ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı ile Vali Mustafa Tutulmaz, geçtiğimiz ay Suriye'de sınır ötesi operasyonunda yaşanan araç kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesini ziyaret etti.


Şehidin İscehisar ilçesi Karaağaç köyünde bulunan evinde gerçekleşen ziyarette Şehit Mustafa Akkaya'nın annesi Döndü ve babası Taner Akkaya ile bir araya gelen Çataklı ailenin istek ve arzularını dinledi. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yasin Evcin ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şube Müdürü Veysi Demir hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.