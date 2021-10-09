Bakan Yardımcısı Işıkgece patates hasadı yapan kadınlarla ürün topladı

Işıkgece temasları kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da Sandıklı ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Işıkgece'yi Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl karşıladı. Işıkgece temasları kapsamında sucuk üretim tesislerini, domates serasını, Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Işıkgece ardından Akin köyünde bulunan doğal patates depolarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Patates hasadı yapan kadınlarla bir araya gelerek birlikte patates toplayan Işıkgece, sonrasında Sandıklı Belediyesine ait Sanjet Meyve Kurutma tesislerine geçerek, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'den ata tohumu, meyve kurutma ve seralara tek elden dağıtılan termal su hakkında bilgiler aldı. Işıkgece, ürünlerin doğal olması, termal enerjinin çok verimli kullanılması ve ata tohumlarına sahip çıkılmasından dolayı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e teşekkür etti.