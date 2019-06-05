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Bakan Yardımcısı Koca, huzur evi sakinlerini ziyaret etti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Huzur Evini ziyaret etti.


Bakan Yardımcısı Koca'ya ziyaretleri esnasında, Bolvadin İlçe Kaymakamı İbrahim Özkan, AK Parti Bolvadin İlçe Başkanı Ömer Dayı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yasin Evcin eşlik etti. Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, huzur evi sakinleri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Sıcak bir ortamda geçen sohbetin ardından Koca, huzur evi sakinlerinin hayır dualarını aldı. Huzur Evi sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bakan Yardımcısı Koca'ya, asırlık çınarlar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Öte yandan Koca ise, huzur evi sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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