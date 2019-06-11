İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balçıkhisar'da 2 asırlık yağmur duası ve kurban geleneği sürüyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Baba Dağı bölgesinde 2 asırdır devam eden yağmur duası ve kurban geleneği sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Baba Dağı bölgesinde 2 asırdır devam eden yağmur duası ve kurban geleneği sürüyor.


İlçenin Balçıkhisar köyünde 'Baba' adıyla bilinen bir evliyanın mezarının da bulunduğu Baba Dağı bölgesindeki geleneği köy halkı devam ettiriyor. Bu yılki etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Balçıkhisar Köyü Muhtarı Dinnur Kavak, protokol üyeleri ve köy halkı katıldı. Yağmur duası öncesi Baba Dağı yanında vatandaşlara vaaz verilerek, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Öğle namazının kılınmasının ardından din görevlileri tarafından yağmur duası yapıldı. Duanın ardından katılanlara yemek ikramı edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.